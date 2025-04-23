İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonuna katıldı: MHP ile tokalaştılar

DEM Parti 11 yıl sonra katıldı! İşte resepsiyona damga vuran an

Zonguldak'ta Kamyon Dereye Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Kamyon Dereye Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Aksu köyü yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü Yusuf Burgucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, ancak müdahalelere rağmen Yusuf Burgucu kurtarılamadı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde köy yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü Yusuf Burgucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aksu köyü yolunda meydana geldi. Ormandaki kesim alanından ağaç taşıyan Yusuf Burgucu yönetimindeki 67 NV 580 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Burgucu, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.