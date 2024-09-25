Zonguldak'ta 'Kadın Eli' Sergisi Açıldı
Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen kişisel el sanatları sergisinin açılışı Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Hasibe Özgümüş tarafından gerçekleştirildi. Sanatçı Adalet Ertürk'ten eserler hakkında bilgi alan Erdem, sergiyi gezdi. Sergi üç gün boyunca ziyaret edilebilecek.
Zonguldak'ta "Kadın Eli" sergisi açıldı.
Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Sergi Odası'nda düzenlenen kişisel el sanatları sergisinin açılış kurdelesini, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Hasibe Özgümüş kesti.
Erdem, serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sanatçı Adalet Ertürk'ten eserler hakkında bilgi aldı, sergiyi gezdi.
Sergi, üç gün boyunca ziyarete açık kalacak.