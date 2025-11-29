Zonguldak'ta İki Grup Arasında Kavga, Polis Müdahale Etti

Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.