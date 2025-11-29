Haberler

Zonguldak'ta İki Grup Arasında Kavga, Polis Müdahale Etti

Zonguldak'ta İki Grup Arasında Kavga, Polis Müdahale Etti
Güncelleme:
Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırdı ve olaya karışanları karakola götürdü.

Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Haberler.com
500
