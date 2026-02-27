Haberler

Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle 3 Ev Boşaltıldı

Güncelleme:
Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev geçici olarak boşaltıldı. İncelemeler sonrası evlere yeniden girişe izin verildi.

ZONGULDAK'ta meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev geçici olarak boşaltıldı. Daha sonra yapılan incelemelerde evlere yönelik risk olmadığı için yaşayanların binaya girişine izin verildi.

Sabah saatlerinde, Asma Mahallesi 95'inci Tulumba Sokak'ta ev ve iş yerlerinin bulunduğu noktada heyelan meydana geldi. Toprak yığını, binanın istinat duvarına aktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede heyelandan etkilenen 3 ev, ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Heyelan olan bölgedeki dükkanlara da iş yeri sahibi ve müşterilerin girişine izin verilmedi. Ölen ya da yaralanan olmayan heyelanda, ekiplerin bina durumlarını değerlendirmesi sonucu tehlike olmaması sebebiyle evlere girişe izin verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
