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Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Zonguldak’ta 2 aylık takip sonucu düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve 34 bin lira nakit ele geçirildi.

Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 2 aylık çalışma sonucu zanlılar İ.Ç. ile A.B'nin il merkezinde kadınları erkeklerle buluşturarak "fuhşa teşvik ve aracılık" suçunu işledikleri tespit edildi.

Ekipler tarafından 16 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonda yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 65 lira nakit ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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