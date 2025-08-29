Zonguldak'ta Freni Arızalanan Otomobil 2 Araca Çarptı: 4 Yaralı

Zonguldak'ta Freni Arızalanan Otomobil 2 Araca Çarptı: 4 Yaralı
Zonguldak'ta fren arızası sebebiyle kontrolden çıkan bir otomobilin 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta freni arızalanan otomobilin 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Meşrutiyet Mahallesi Liman Evler mevkisinde, C.Ö. (65) idaresindeki 34 FKM 624 plakalı otomobilin, freninin arızalanması sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil, önce sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 67 AAB 567 ve 67 ABC 848 plakalı araçlara, ardından duvara çarparak durabildi.

Kazada sürüsü C.Ö. ile S.A. (92), A.B. (61) ve N.K. (55) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
