Zonguldak'ta Fırtına Etkili Oldu: Sahil Yolu Çatladı, Limanda Çöpler Birikti

ZONGULDAK'ta fırtına nedeniyle oluşan dalgaların vurduğu sahildeki yürüyüş yolunda çatlamalar meydana geldi, liman içinde çöpler birikti.

Zonguldak'ta 4 gündür etkili olan kötü hava şartları, Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu. Dalgalar, liman arkasındaki kaya parçaları ve taşları yerinden oynattı. Zonguldak Belediyesi'nin yaz aylarında yaptığı Fener Varagel Tüneli'ne giden yürüyüş yolunun betonunda ise çatlamalar oldu. Zonguldak Limanı'nda da denizin topladığı çöpler birikti.