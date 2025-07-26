Zonguldak'ta Fındıklıkta Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Fındıklıkta Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındıklık alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü. Yangın, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında mezarlık alanındaki ağaçlar, bir baraka ve yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındıklıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Aşağıdoğancılar köyü Tekke Mahallesi'nde fındıklık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaplı ve Karadeniz Ereğli itfaiye müdürlüğü personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin Sabırlı köyündeki ormanlık alana yayılmaması için mücadele etti. Vatandaşlar da ekiplere destek oldu.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangında mezarlık alanında bulunan ağaçlar ile bir baraka ve yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel
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