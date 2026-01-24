Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dönüş yapan TIR'a arkadan çarpan otomobilin kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.
KAZA KAMERADA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Harun Mutlu (31) ve Murat Güllü'nün (37) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülüç Köprüsü'nde dönüş yapan Ersin T. (49) idaresindeki 34 BYT 351 plakalı TIR'ın dorsesine, Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobilin arkadan çarptığı anlar yer aldı.
Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel