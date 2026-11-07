Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta ev çökmesinde 1 ölü 1 yaralı olan caddede duvar çatladı, yol kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta ev çökmesinde 1 ölü 1 yaralı olan caddede duvar çatladı, yol kapandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta 21 Ekim'de ev çökmesinde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; aynı caddede bugün istinat duvarı çatlayıp kaydı ve cadde trafiğe kapatıldı. Hasar gören duvar için alınacak önlemler ile caddenin açılacağı tarih henüz net değil.

ZONGULDAK'ın evin çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı caddede istinat duvarında çatlak meydana geldi. Duvarın öne doğru kayması üzerine cadde, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim'de bir evin çökmesi sonucu Türkan Özhan hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman yaralandı. Bugün öğle saatlerinde de aynı caddede istinat duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın öne doğru kayması üzerine cadde, olası bir tehlikeye karşı araç trafiğine kapatıldı. Hasar oluşan istinat duvarıyla ilgili alınacak önlemler ve caddenin yeniden trafiğe açılacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak

Arda'ya çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yılda başardıkları şaşırttı! Öğretmenliği bırakıp öyle bir işe girdi ki...

7 yılda başardı! Öğretmenliği bırakıp öyle bir işe girdi ki...
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak12

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti12

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Manisa'da annesini ve kardeşini bıçakla öldüren Uğur Kabaağaç tutuklandı! Sorguda 'Hatırlamıyorum' dedi

Annesini ve kardeşini öldürdü! Sorgudaki sözleri şaşırttı
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var

İlk sınavını vereceği kadroyu belirledi! 3 isim yok

Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti

Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
'Cinsel saldırıya uğradım' diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti27

"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti