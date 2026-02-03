Haberler

Zonguldak'ta kanadı elektrik teline takılan martı kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta kanadı elektrik teline takılan bir martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ta kanadı elektrik teline takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayla Mahallesi'nde bir martının kanadının elektrik tellerine takıldığını görenler, durumu Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, merdivenli araç yardımıyla martıyı bulunduğu yerden kurtardı.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen martı, kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Böylesi görülmedi! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular

Bu bir ilk! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt