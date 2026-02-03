Zonguldak'ta kanadı elektrik teline takılan martı kurtarıldı
Zonguldak'ta kanadı elektrik teline takılan bir martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğa koruma ekiplerine teslim edildi.
Yayla Mahallesi'nde bir martının kanadının elektrik tellerine takıldığını görenler, durumu Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, merdivenli araç yardımıyla martıyı bulunduğu yerden kurtardı.
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen martı, kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel