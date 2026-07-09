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Zonguldak'ta trafik kazasının ardından tartıştığı kadını dikiz aynasıyla yaralayan şüpheliye adli kontrol

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Zonguldak'ta trafik kazası sonrası tartıştığı kadını dikiz aynasıyla yaralayan E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ta trafik kazasından sonra tartıştığı kadını dikiz aynasıyla yaralayan şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde dün meydana gelen kazanın ardından yaşanan olaya ilişkin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan E.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Zonguldak Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpheli E.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde dün, E.K. idaresindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil ile B.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletin çarpışmasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma, B.D'nin otomobilin dikiz aynasını kırması üzerine kavgaya dönüşmüştü.

E.K'nin kırılan dikiz aynasıyla B.D'ye saldırdığı kavgaya B.D'nin erkek arkadaşı F.S. ile çevredeki bazı esnaf da karışmış, darbedilen E.K, olay yerinden uzaklaşarak caddedeki markete sığınmıştı.

Kavgada yaralanan B.D. ile E.K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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