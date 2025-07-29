Zonguldak'ta Dereye Devrilen Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Dereye Devrilen Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen kazada, dereye devrilen otomobildeki baba Hüseyin D. ve oğlu A.D. hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde dereye devrilen otomobildeki Hüseyin D. (34) ile oğlu A.D. (6) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Bolu karayolunun Devrek ilçesine bağlı Ataköy mevkisinde meydana geldi. Mengen istikametine seyir halinde olan Hüseyin D. yönetimindeki 42 CRV 37 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce direğe çarptı, ardından dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, Hüseyin D. ve oğlu A.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba-oğulun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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