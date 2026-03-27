Haberler

Zonguldak'ta defne yaprağı topladığı sırada yüksekten düşen kadın yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta defne yaprağı toplarken yaklaşık 150 metreden dere kenarına düşen F.A., vücudunda kırıklar ve açık yaralarla hastaneye kaldırıldı.

Asma Mahallesi Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bant altı mevkisine defne yaprağı toplamak için gelen F.A. yaklaşık 150 metreden dere kenarına düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, sedyeyle dereden geçirdikleri kadını sağlık görevlilerine teslim etti.

Vücudunda kırıklar ve açık yaralar olduğu belirlenen F.A, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

