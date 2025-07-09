Zonguldak'ta Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan çalılık yangını, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı, itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık yangını, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Karabacak Mahallesi'nde bir evin ön tarafında bahçe temizliği yapılırken çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çalılık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın, organize sanayi bölgesindeki fabrikalara, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Fabrikada çalışan işçilerin de müdahalede bulunduğu yangında yaklaşık 3,5 dönümlük alan zarar gördü.

Alaplı Kaymakamı ve Karadeniz Ereğli Kaymakam Vekili Selçuk Köksal, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı

Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

Öcalan serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.