Zonguldak'ta Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan çalılık yangını, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı, itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık yangını, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.
Karabacak Mahallesi'nde bir evin ön tarafında bahçe temizliği yapılırken çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çalılık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın, organize sanayi bölgesindeki fabrikalara, orman ve yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.
Fabrikada çalışan işçilerin de müdahalede bulunduğu yangında yaklaşık 3,5 dönümlük alan zarar gördü.
Alaplı Kaymakamı ve Karadeniz Ereğli Kaymakam Vekili Selçuk Köksal, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.