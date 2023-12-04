Zonguldak'ta Budama İşinde Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen Adem İnamoğlu (46) hayatını kaybetti.

Olay, dün Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi, Bük köyünde meydana geldi. Adem İnamoğlu, budamak için çıktığı ağaçtan düştü. Durumu fark edenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İnamoğlu, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İnamoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.