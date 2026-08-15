Zonguldak'ta bıçaklı kavgada ölüm: Bir tutuklama

Zonguldak'ta bıçaklı kavgada gencin öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak'ta çıkan bıçaklı kavgada Celal Can E'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan Y.E.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Celal Can E'nin cenazesi, Uzun Mehmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığı'na defnedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde Y.E.C. (20) ile Celal Can E. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.C, kendisini darbettiği iddia edilen Celal Can E'yi bıçakla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA