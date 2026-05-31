Haberler

Zonguldak'ta evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Hacıali köyünde Ercan Kolçak (28), evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kız arkadaşı K.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Cenaze, köy mezarlığında toprağa verildi.

Zonguldak'ta bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürüldü, maktulün kız arkadaşı gözaltına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Hacıali köyünde Ercan Kolçak'ın (28) kız arkadaşı K.Ç, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının 3 kişi tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Kolçak'ın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Hacıali köyüne getirildi.

Kolçak, evinde helallik alınmasının ardından Hacıali Köyü Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

Herkes son günü bekleyince ortaya bu tablo çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Hocası açıkladı: Osimhen transfer oluyor
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler

Görüntü İstanbul'dan: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler!
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest

Ve beklenen oldu!