Balık tutarken düştü, kayalıklarda mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balık tutarken 5 metreden kayalıklara düşen 64 yaşındaki Yaşar Y., AFAD, itfaiye ve balıkçı teknesinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralının kolunun kırıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla beraber balık tutmak için kayalıklara çıkan Yaşar Y., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düştü. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz seviyesine yakın yerde kayalıkta mahsur kalan Yaşar Y.'ye itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ederken, o esnada bölgeden geçen bir balıkçı teknesinden yardım istendi. Tekneye alınan Yaşar Y., Kozlu Limanı'nda karaya çıkarıldı. Ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Yaşar Y.'nin kolunun kırıldığı öğrenilirken, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
