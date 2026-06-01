Balık tutarken düştü, kayalıklarda mahsur kaldı

ZONGULDAK'IN Kozlu ilçesinde balık tutarken kayalıklara düşen Yaşar Y. (64) ekipler ve teknedeki balıkçıların yardımı ile kurtarıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla beraber balık tutmak için kayalıklara çıkan Yaşar Y., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düştü. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz seviyesine yakın yerde kayalıkta mahsur kalan Yaşar Y.'ye itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ederken, o esnada bölgeden geçen bir balıkçı teknesinden yardım istendi. Tekneye alınan Yaşar Y., Kozlu Limanı'nda karaya çıkarıldı. Ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Yaşar Y.'nin kolunun kırıldığı öğrenilirken, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı