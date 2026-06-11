Balık tutarken kayalıklardan denize düşüp öldü

ZONGULDAK'ta kayalıklarda balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen İsa Uysal (67) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Fener mevkisindeki kayalıklarda meydana geldi. Balık tuttuğu esnada dengesini kaybeden İsa Uysal denize düştü. Suda çırpınan Uysal için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kapuz Plajı'ndan takviye ekiplerin de katıldığı çalışmalarda İsa Uysal'ın deniz üstündeki hareketsiz bedeni bota alındı. Zonguldak Limanı'na getirilen Uysal'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. İsa Uysal'ın cansız bedeni ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı