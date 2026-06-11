Haberler

Balık tutarken kayalıklardan denize düşüp öldü

Balık tutarken kayalıklardan denize düşüp öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta kayalıklarda balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen 67 yaşındaki İsa Uysal hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

ZONGULDAK'ta kayalıklarda balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen İsa Uysal (67) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Fener mevkisindeki kayalıklarda meydana geldi. Balık tuttuğu esnada dengesini kaybeden İsa Uysal denize düştü. Suda çırpınan Uysal için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kapuz Plajı'ndan takviye ekiplerin de katıldığı çalışmalarda İsa Uysal'ın deniz üstündeki hareketsiz bedeni bota alındı. Zonguldak Limanı'na getirilen Uysal'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. İsa Uysal'ın cansız bedeni ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında

Yaşını öğrenenler inanmıyor! Görüntüsüyle herkesi ters köşe yaptı
Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçildi

Tonlarca ele geçirildi! Hepsinde ünlü markaların ismi var
THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntü!

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi