Zonguldak'ta Asansör Kazası: Muharrem Aloğlu Toprağa Verildi

Zonguldak'ta halatın kopması sonucu düşen asansörde hayatını kaybeden Muharrem Aloğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Gökçebey Çay Mahallesi Ulubat Sokak'taki evine getirilen Aloğlu için helallik alındı.

Ulu Cami'ye getirilen cenaze, kılınan namazının ardından Gökçebey Şehir Kabristanı'na gömüldü.

Bugüne anjiyo randevusu oluşturmuş

Aloğlu'nun torunu Mutlu Başoğlu, gazetecilere, dedesinin kalp hastalığı bulunduğunu belirterek, "Anjiyo olacaktı. İlk önce olmak istemedi. Sonra anjiyoya karar verildi. Heyecanlandı olamadı. Hastaneden çakmak istedi. Eve getirdik." diye konuştu.

Ertesi gün kazanın meydana geldiğini anımsatan Başoğlu, "Halatta gerilmiş, kopmuş. Böyle bir kaza meydana gelmiş. Kaybettik kendisini. Hanım abla da hastanede yoğun bakımda. Üzüldük." dedi.

Bu arada Muharrem Aloğlu'nun, 5 Nisan'da Gıymet Aloğlu ile evlendiği, aynı gün kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo için bugüne randevu oluşturduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan kadının ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, halatın kopması sonucu boşluğa düşen asansördeki Muharrem Aloğlu (83) ve eşi Gıymet Aloğlu (62) yaralanmış, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.