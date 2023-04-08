Zonguldak'ta asansör halatının kopması sonucu yaşlı adam öldü, eşi yaralandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, asansör halatının kopması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Çay Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta yaşayan Muharrem Aloğlu (83) ve eşi Gıymet Aloğlu (63), dışarı çıkmak için asansöre bindi.

Asansörün halatının kopması sonucu çift boşluğa düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bulundukları yerden çıkarılan çift, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muharrem Aloğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen eşinin ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan çiftin 3 gün önce evlendiği öğrenildi.