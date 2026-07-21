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Alacak tartışmasında zabıtayı vuran güvenlik görevlisi adliyede

Alacak tartışmasında zabıtayı vuran güvenlik görevlisi adliyede
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Zonguldak'ta alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Oktay B., zabıta memuru Kemal Ö.'yü bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada zabıta memuru Kemal Ö.'yü bacağından tabanca ile vurarak yaralayan güvenlik görevlisi Oktay B., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'nde bulunan Zonguldak Belediyesi'ne ait sebze halinde meydana geldi. Halde güvenlik görevlisi olarak çalışan Oktay B. ile kendisine yaklaşık 500 bin lira parça parça kredi çektirdiğini ve bu borcunu ödemediğini iddia ettiği zabıta memuru Kemal Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Oktay B., tabancasıyla Kemal Ö.'ye ateş etti. Bacağından vurulan Kemal Ö. yaralanırken, Oktay B. kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oktay B. polis tarafından gözaltına alındı. Kemal Ö. ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kemal Ö.'nün tedavisi sürerken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay B., bu sabah Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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