Zonguldak'ta denize girmek 2 gün yasaklandı
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde il genelinde denize girmeyi yasakladığını duyurdu. Can güvenliği için vatandaşlara yasağa uymaları çağrısı yapıldı.
ZONGULDAK Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 23 Temmuz Perşembe ve 24 Temmuz Cuma günlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle alınan karar kapsamında 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı