Haberler

Zonguldak'ta tek başına otobüse binen 2 yaşındaki çocuk, şoför sayesinde ailesine ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta bir otobüse tek başına binen 2 yaşındaki kız çocuğu, şoför Gündüz Çimen'in dikkati sayesinde ailesine teslim edildi. Otobüste unutulan çocuk, sürücü tarafından fark edilerek yetkililere ulaştırıldı.

Zonguldak'ta tek başına otobüse binen 2 yaşındaki çocuk, şoför sayesinde ailesine teslim edildi.

Alaplı ilçesinde dün, Karadeniz Ereğli istikametinden ilçeye gelen halk otobüsü şoförü Gündüz Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi.

Bu sırada, ailesi telefoncuda bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu kapısı açık şekilde duran otobüse tek başına bindi.

Otobüse binerek yoluna devam eden Çimen, ışıklarda beklediği sırada gelen sesler üzerine aracı durdurdu. Çimen, otobüsü kontrol ettiğinde arka koltukta bekleyen çocuğu gördü.

Çimen'in durumu bildirdiği Alaplı Garaj Amirliği yetkilileri, polise haber verdi. Çocuk, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

Öte yandan çocuğun otobüse binmesi ve sürücü tarafından fark edilmesi, araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza!