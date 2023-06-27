Zonguldak'ta 14 yaşındaki kıza cinsel istismar suçlaması: Savcı 16 yıl hapis cezası istedi

ZONGULDAK'ta, İ.A.'ya (14) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uğur A. (25) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "14 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismara karşı, toplumdaki caydırıcılığın sağlanması için mahkemenize düşen vicdani sorumluluk da göz önünde bulundurarak" ifadelerini kullanarak sanığın tutuklanmasını talep edip, 16 yıl hapis cezası istedi. Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına ve mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 2022 yılının ocak ayında İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur A., kız arkadaşı İ.A.'yı evine davet ederek iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. İ.A.'nın annesi, kızının cep telefonunda sanık ile olan mesajlaşmaları görüp, ardından şikayetçi oldu. İ.A., ifadesinde sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu daha sonra da tehdit ederek kimseye anlatmamasını istediğini söyledi. Suçlamaları reddeden sanık Uğur A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uğur A. hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan dava açıldı.

Mahkeme heyeti, tüm delillerin toplandığı ve tanıkların dinlendiğini gerekçe göstererek sanığın tutuklanma talebini reddetti. Yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Uğur A. ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilerek duruşma ertelendi. Mahkeme savcısının, sanığın tutuksuz yargılanmasına itiraz ederek tutuklanmasını talep ettiği öğrenildi.