Zonguldak Kilimli Gelik'te ruhsatsız maden ocağında göçükte 1 işçi kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

Esen Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İşçi Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.

Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, kurtarılamadı.

Öte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.

Kaynak: AA