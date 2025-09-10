Zonguldak'ı Sarsan Vandalizm Olayı: Kafeye Zarar Verildi

Zonguldak Belediyesinin işlettiği kafenin eşyalarına zarar verildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Liman Caddesi'ndeki adliye binasının önünde belediyenin işlettiği kafeye 3 Eylül'de gelen kimliği belirsiz 4 kişi, oturak olarak kullanılan "armutlara" ve masalara zarar verdi.

Belediye yetkilileri, Cumhuriyet Başsavcılığına bu kişiler hakkında kamu malına zarar vermekten suç duyurusunda bulundu.

Bu arada, "yorumsuz" ifadesiyle belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan o anlar için, "Kamu malı, milletin alın teridir. Ona zarar vermek, geleceğimize zarar vermektir." ifadeleri yer aldı.