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Zonguldak Alaplı'da ana su hattı patladı, cadde ve sokaklar su altında kaldı

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Zonguldak Alaplı'da ana su hattı patladı, cadde ve sokaklar su altında kaldı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ana içme suyu hattındaki boru patladı; cadde ve çevresindeki sokaklar su altında kaldı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle cadde normale döndü; belediye, arıza nedeniyle su kesintisinin saat 18.00'e kadar giderilmesinin planlandığını duyurdu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ana içme suyu hattındaki borunun patlaması sonucu cadde ve çevresindeki sokaklar su altında kaldı.

Merkez Mahallesi Topraktarla Sokak'ta şehir şebekesi ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle çevredeki sokaklar ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ni su bastı.

Caddede, araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekiplerinin arızaya müdahalesinin ardından cadde yeniden normale döndü.

Belediyeden yapılan duyuruda, arıza nedeniyle ilçenin belirli noktalarında yaşanan su kesintisinin saat 18.00'e kadar giderilmesinin planlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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