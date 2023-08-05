Zonguldak AK Parti Önceki Dönem Milletvekili Hamdi Uçar'ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak AK Parti önceki dönem milletvekili Hamdi Uçar'ın kayınvalidesi Zehra Kara(83) göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Zehra Kara için Uzun Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene siyasi ve toplumsal birçok isim katıldı.