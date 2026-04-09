Haberler

Zirai don riski nedeniyle ateş yakıp, ürünlerini korumaya çalıştılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BOLU'nun Seben ilçesinde çiftçiler, zirai don tehlikesine karşı elma, şeftali gibi ağaçlarının altında ateş yakıp, ürünlerini soğuktan korumaya çalıştı.

BOLU'nun Seben ilçesinde çiftçiler, zirai don tehlikesine karşı elma, şeftali gibi ağaçlarının altında ateş yakıp, ürünlerini soğuktan korumaya çalıştı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken; Meteoroloji İl Müdürlüğü, üreticilere 'zirai don' uyarısında bulundu. Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde elma, şeftali ve kiraz yetiştiren üreticiler, ürünlerini soğuk havadan korumak için gece saatlerinde ateş yakıp, beklemeye başladı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksilere düşerken, üreticilerin ağaç altında lastik yaktıkları görüldü.

HABER: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Telegram'dan kapıya! 'Motokuryeli bahis ağı' için hükümet harekete geçiyor

Motokuryeli bahis ağı için hükümet harekete geçiyor
Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!