Zincir marketten 20 litre ayçiçek yağı çalmaya çalışan hırsız yakayı ele verdi! Olay anbean kamerada
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İstanbul Esenyurt'ta bir zincir markette gerçekleşen hırsızlık olayı sosyal medyada gündem oldu. Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, hırsızın markete girdikten sonra 4 adet 5 litrelik ayçiçek yağını çalarak girişte kendisini bekleyen arkadaşının açtığı kapıdan hızlı adımlarla kaçarken son anda market çalışanına yakalandığı anlar yer alıyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir zincir marketten 20 litre ayçiçek yağı çalan şahıs kameralara yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen hırsız markete girdikten sonra 4 adet 5 litrelik ayçiçek yağını eline geçirip giriş kapısına yöneliyor.
ARKADAŞININ AÇTIĞI KAPIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI
O esnada kapının önünde bekleyen arkadaşının içerir girer gibi yaparak açtığı kapıdan elindeki yağlarla koşarak kaçmaya başlayan şahıs, durumu fark edip peşinden koşan market çalışanın çabasıyla son anda yakalanıyor.
MARKET ÇALIŞANI YAĞLARI ELİNDEN ALDI
Market çalışanı şahsın elindeki yağları geri almayı başarırken, bidonları dükkana geri soktuğu anlar da kameraya yansıyor.