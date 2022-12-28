Zincir marketten 20 litre ayçiçek yağı çalmaya çalışan hırsız yakayı ele verdi! Olay anbean kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir markette gerçekleşen hırsızlık olayı sosyal medyada gündem oldu. Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, hırsızın markete girdikten sonra 4 adet 5 litrelik ayçiçek yağını çalarak girişte kendisini bekleyen arkadaşının açtığı kapıdan hızlı adımlarla kaçarken son anda market çalışanına yakalandığı anlar yer alıyor.