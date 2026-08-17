Haberler

Kariba Gölü'ndeki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 84'e Yükseldi

Kariba Gölü'ndeki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 84'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zimbabve'nin Kariba Gölü'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı. Yerel polis, pazar günü 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, kayıplar için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa kazayı ulusal felaket ilan ederek ailelere tıbbi, psikolojik ve cenaze desteği sağlanması talimatı verdi.

HARARE, 17 Ağustos (Xinhua) -- Zimbabve'nin Kariba Gölü'nde meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi.

Yerel polisten yapılan açıklamada, pazar günü öğleden sonra 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, haber alınamayan kişilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, hafta içinde çıkarılan cansız bedenlerin bir kısmının, Kariba Gölü bölgesi içinde ve dışında defnedilmek üzere ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Kariba kasabasından Chalala Balıkçı Kampı'na giden tekne, 11 Ağustos'ta kaza yapmıştı. Yetkililer, an itibarıyla 77 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa çarşamba günü kazayı ulusal felaket ilan etmiş ve yakınlarını kaybeden ailelere tıbbi, psikolojik ve cenaze desteği dahil her türlü yardımın ulaştırılması talimatı vermişti.

Kaynak: Xinhua
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı

Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?

Bomba iddia: Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı kaldı
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi