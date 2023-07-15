Zile'de otomobilin çarptığı büyükbaş öldü, 4 kişi yaralandı

TOKAT'ın Zile ilçesinde otomobilin çarptığı büyükbaş öldü, sürücü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Zile Çekerek kara yolunda meydana geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde otomobilin çarptığı büyükbaş öldü, sürücü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Zile Çekerek kara yolunda meydana geldi. Onur Güler'in (46) kullandığı 34 SG 3523 plakalı otomobil, Zile Çekerek çıkışı 2'nci kilometresinde yola çıkan büyükbaşa çarptı. Kazada hayvan ölürken, sürücü Onur Güler ile otomobildeki eşi Nigar Güler (44), kızı Hilal Güler ve akrabası Ferize Aktaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.