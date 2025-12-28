Haberler

Adana'da kaybolan zihinsel engelli, termal kameralı dron yardımıyla bulundu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Ahmet Turan Kürüm, termal kameralı dronla yapılan çalışmalar sonucu 11 saat sonra bulundu. Ekipler, Kürüm'ün yerini tespit ederek sağlık kontrolünden sonra ailesiyle buluşturdu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaybolan zihinsel engelliye, termal kameralı dronla çalışma yürüten ekipler tarafından ulaşıldı.

Dutlupınar Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ahmet Turan Kürüm'den (47) haber alamayan yakınları, durumu dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Acil Yardım ve Kurtarma Derneği ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, termal kamera özellikli dronla Toprakkale mevkisindeki dağlık alanda yaptığı araştırmada Kürüm'ün yerini tespit etti.

Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucu ulaşılan Kürüm, sağlık kontrolünün ardından ailesiyle buluşturuldu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
