Zigana'da horonlu-halaylı kar sevinci /Haber eklendi

Güncelleme:
Gümüşhane'nin 2050 rakımlı Zigana Dağı, kar yağışı sonrası renkli anlara ev sahipliği yaptı. Kayak, kızak ve çeşitli aktivitelerle ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı. Eğlencenin doruğa çıktığı Pistte horon ve halaylar çekildi.

GÜMÜŞHANE'de 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nda kar yağışıyla birlikte renkli görüntüler oluştu. Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi pistine akın edenler, horon oynayıp, halay çekerek eğlendi.

Kentte deniz seviyesinden 2 bin 50 metre yükseklikteki Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi, etkili olan karla beyaza büründü. Güneşli havanın hakim olduğu Zigana'da kayak pistlerinin yanında karla kaplı orman, seyirlik manzaraya oluşturdu. Profesyonel kayakçıların yanı sıra öğrenci grupları, aileler ile yabancı turistler kızak yaptı, kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Çocukların gönüllerince vakit geçirip, kar hasretini dindirdiği Zigana'da ortaya çıkan manzara dron kamerasıyla görüntülendi. Çevre illerden de hafta sonunu fırsat bilip, Zigana'ya akın edenler, horon oynayıp, halay çekerek eğlendi.

'KIZAK YAPMAK HOŞUMA GİDİYOR'

Kızak yaparak karın keyfini çıkaran Somalili üniversite öğrencisi Abdullah Abraham, "İlk defa buradaki karı gördüm. Somali'ye kar yağmıyor o yüzden burayı çok seviyorum. Karda eğlenmek, kızak yapmak hoşuma gidiyor. Hem güneş hem de kar bir arada olunca güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

'BURANIN HAVASI BİR BAŞKA'

Hayrunnisa Keskin ise kayak yaparken keyif aldığını ifade ederek, "İlk defa kayak yapmaya geldim. Çok eğlenceliydi, yoruldum ama çok mutluyum. Ben Malatyalıyım, orada kar yağmıyor o yüzden buranın havası bir başka. Arkadaşlarımla geldim, bolca fotoğraf çekildik" diye konuştu.

'HER ŞEY MÜTHİŞ'

Güzel havayı değerlendirdiklerini belirten Sudenaz Sali, "Hava çok güzel. Kayak pisti de güzel. Havanın güneşli olması da bizim için çok iyi oldu. Çok beğendik burayı, her şey müthiş duruyor" dedi.

'YAKIN MESAFEDE GÜZEL BİR KAYAK MERKEZİ'

Seher Bilgin ise "Çok güzel bir yer. Hava soğuk olsa da değişik oluyor. Adanalıyım, ailecek eğlenmeye geldik. Trabzon merkezinden 45 dakikada gelinebilen, yakın ve güzel bir kayak merkezi bu yüzden de avantajlı oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

