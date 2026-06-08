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Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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Zeytinburnu'nda bir apartman dairesini 'zula evi' olarak kullanan ve 11 bin 60 sentetik hapla yakalanan zanlı M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettikleri bir kişiyi takibe aldı.

Şüphelinin Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini uyuşturucu maddeleri saklamak için "zula evi" olarak kullandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla M.B'yi (20) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 11 bin 60 sentetik hap, bir miktar para ve uyuşturucu madde, hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
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