Zeytinburnu'nda toprak kayması 4 katlı binayı boşalttı, 9 kişi otellere yerleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'ndeki inşaatın temel çalışması sırasında toprak kayması oldu ve bitişikteki 4 katlı binanın girişindeki yol çöktü. Ekipler, 2 katı boş binada yaşayan 2 aileden 9 kişiyi tahliye ederek otellere yerleştirdi.
Zeytinburnu'nda inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki 4 katlı bina tahliye edildi.
Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak'taki bir inşaatta temel çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Kayma nedeniyle inşaat alanının yanındaki 4 katlı binanın giriş kısmındaki yol çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 katı boş olan binada yaşayan 2 aileden 9 kişiyi tahliye etti.
Bina sakinleri ekipler tarafından otellere yerleştirildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.