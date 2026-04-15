Zeytinburnu'nda tamir etmek istediği aracın altında kalan şoför öldü
Zeytinburnu'nda tamir etmek istediği aracın hareket etmesi sonucu altında kalan servis şoförü hayatını kaybetti. Olay, Abay Caddesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, dün Abay Caddesi'nde 34 KYP 237 plakalı servis aracının arıza yapması sonucu sürücü O.Y. (52) aracını yol kenarına çekti.
O.Y'nin tamir etmek için altına girdiği araç bir anda hareket etmeye başladı. Aracın altında kalan sürücü, metrelerce sürüklendi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.Y, hastaneye kaldırıldı.
Yaralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen