Zeytinburnu'nda yabancı uyruklulara sahte pasaport düzenlediği iddia edilen zanlı yakalandı

Zeytinburnu'nda, sahibi olduğu iş yerinde yabancı uyruklulara sahte pasaport düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki iş yerinde yabancı uyruklular için sahte pasaport düzenlendiği ve üretildiği belirlendi.

İş yerinin sahibi H.Ş. (56) gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde, sahte olduğu değerlendirilen 32 pasaport, basıma hazır 8 boş kimlik kartı, 5 damga, 39 silikon mühür ile ikisi kurusıkıdan dönüştürülmüş 3 tabanca ele geçirildi.

Şüpheli H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.