Zeytinburnu'nda Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Okan Sonkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Sonkaya'nın cenazesi memleketi Tokat'ta defnedildi.

Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'nde 1 Ağustos'ta Hüseyin Okan Sonkaya (22) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptıktan sonra devrildi.

Motosikletten düşen ve kafasını yol kenarındaki demir dubalara vuran Sonkaya ağır yaralanırken, yaya kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sonkaya, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum

Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.