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Zeytinburnu'nda 2 motosikletin çarpışması araç içi kamerada

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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda 2 motosikletin çarpışması, caddede seyreden bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.

Maltepe Mahallesi'nde bir caddede seyreden motosiklet ile yan yoldan gelen motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri, yere savrularak yaralandı.

Kaza, caddede seyreden bir otomobilin araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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