Zeytinburnu'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Zeytinburnu'nda bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Enes Yılmaz hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden Yusuf Serhat Aksu'nun kullandığı 34 PDV 261 plakalı otomobil, Hasan Enes Yılmaz (29) idaresindeki 41 AVV 452 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
