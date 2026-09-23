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Zeytinburnu'nda minibüs otomobille çarpıştı, 1 kız çocuğu yaralandı, kaza kaydedildi

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Zeytinburnu'nda minibüs otomobille çarpıştı, 1 kız çocuğu yaralandı, kaza kaydedildi
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Zeytinburnu'nda Çırpıcı Mahallesi Modabağ 1 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında iddiaya göre minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Araçlardan birinde bulunan 1 kız çocuğu yaralandı; ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan 1 kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Modabağ 1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ilerleyen minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada araçlardan birinin içinde bulunan kız çocuğunun yaralandığı belirlendi. Yaralanan çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta ilerleyen minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı görüldü.

'ÇOCUĞUN YARALI OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Kazayı gören Cemil Akel, "Burası zaten dört yol ağzı olduğu için biraz sorunlu bir yer. Biri karşıdan geliyor, diğeri de bu taraftan gelince karşı karşıya kalıyor ve kafa kafaya çarpışıyorlar. Ambulans ve polis geldi. Çocuğun birinin yaralı olduğunu gördük. Sonra ambulans çocuğu alıp götürdü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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