Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak Ataköy Marina'ya çekildi.
Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek, Ataköy Marina'da emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral