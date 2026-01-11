Haberler

Zeytinburnu'nda siteye bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu'ndaki bir site girişinde bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Zeytinburnu'nda, bir sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir sitenin blokunda "patlama" olduğu ihbarının ardından olay yerine gitti.

Polis ekipleri, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından danışmaya bırakılan kargo paketinin alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada saat 13.36'da patladığını belirledi.

Patlama nedeniyle gözlerinden ve ellerinden yaralanan J.H. ile hafif yaralı 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı site çevresi ekiplerce güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı.

