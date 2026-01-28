Haberler

Zeytinburnu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
Zeytinburnu'nda polis uygulama noktasında 'Dur' ihtarına uymayan G.A. isimli sürücü, kaçmaya çalıştı. Ekipler havaya ve aracın lastiğine ateş açarak şüpheliyi yakaladı. G.A., ağabeyinin tehditleri nedeniyle kaçtığını belirtti ve 15 bin 594 lira idari para cezası aldı.

ZEYTİNBURNU'nda sürücü G.A.(24) uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başladı. Şüpheliyi durdurmak isteyen ekipler, ilk önce havaya ardından aracın lastiğine ateş açtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliye 15 bin 594 lira idari para cezası uygulandı. İfadesinde ağabeyinin tehditi nedeniyle polisten kaçtığı öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Ocak günü saat 01.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü G.A. 34 MEY 180 plakalı otomobil ile seyir halindeyken uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe aldığı şüpheli sürücü durmayınca, ekipler ilk önce havaya, ardından aracın lastiğine silahla ateş açtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakaladı. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AĞABEYİNİN TEHDİTİ NEDENİYLE KAÇMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, plaka sorgulamasında G.A. adına kiralandığı belirlenen aracı takibe aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek aracın izini süren ekipleri ekipler, kısa sürede G.A.'yı yakaladı. Şüpheli G.A. ifadesinde ağabeyi D.A.'nın tehditleri nedeniyle kaçtığını söyledi. 15 bin 594 lira idari para cezası uygulanan şüpheli G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Görevli Memura Direnme' suçundan adliyeye sevk edildi.

