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Zeytinburnu'nda evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

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Zeytinburnu'nda bir eve girerek 54 bin 355 lira ve 2 bin 251 dolar çalan 3 kadın şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Çalınan paralar sahiplerine teslim edildi.

Zeytinburnu'nda girdikleri evden bir miktar para çaldıktan sonra polis ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Zeytinburnu'nda hal ve hareketlerinden şüphelendikleri 3 kadını takibe aldı.

Ekipler, bir ikamete girdikten kısa süre sonra hızla uzaklaşan şüphelileri yakaladı. Yapılan inceleme ve üst aramasında kadınların ikametten 54 bin 355 lira ile 2 bin 251 doları çaldıkları belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen çalıntı para sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin binaya girişleri ile evden çıktıktan sonra yaya olarak hızla uzaklaşırken polis ekiplerince yakalanmaları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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