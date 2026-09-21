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Zeytinburnu'nda elektrikli bisikleti çalan şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı

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Zeytinburnu'nda elektrikli bisikleti çalan şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı
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Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 74'üncü Sokak'ta kaldırıma park edilen elektrikli bisiklet, saat 10.15 sıralarında bir şüpheli tarafından çalındı. Şüphelinin çevreyi kontrol edip bisiklete binerek uzaklaştığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda kaldırıma park edilen elektrikli bisikletin çalındığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.15 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda park halinde bulunan elektrikli bisikletin yanına gelen şüpheli, bir süre çevreyi kontrol etti. Ardından bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bisikleti almadan önce çevreyi kontrol ettiği, ardından bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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