Zeytinburnu'nda Deprem Anında Balkonundan Atlayan Genç Aracın Üzerine Düştü
Zeytinburnu'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir kişi, balkonundan atlayarak park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu'nda, deprem anında bir binanın balkonundan atlayan kişinin park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişi, yaşadığı binanın balkonundan atladı. Genç erkek, park halindeki bir arabanın üzerine düştü.
Görüntülerde, olayın yanı sıra, gencin aracın üstünden yola inip sekerek karşıya geçmesi, bazı vatandaşların bu kişiye yürümesinde yardım etmesi ve çevredekilerin deprem dolayısıyla panikle koşması da yer aldı.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel