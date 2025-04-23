Zeytinburnu'nda Deprem Anında Balkonundan Atlayan Genç Aracın Üzerine Düştü

Zeytinburnu'nda, deprem anında bir binanın balkonundan atlayan kişinin park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişi, yaşadığı binanın balkonundan atladı. Genç erkek, park halindeki bir arabanın üzerine düştü.

Görüntülerde, olayın yanı sıra, gencin aracın üstünden yola inip sekerek karşıya geçmesi, bazı vatandaşların bu kişiye yürümesinde yardım etmesi ve çevredekilerin deprem dolayısıyla panikle koşması da yer aldı.